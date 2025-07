Letzte Woche haben die deutsche Dark-Rock-Band Lord Of The Lost und die niederländische Symphonic-Metal-Band Within Temptation ihre gemeinsame Single „Light Can Only Shine In The Darkness“ veröffentlicht. Heute wurde nun auch ein Musikvideo dazu vorgestellt.

„Light Can Only Shine In The Darkness“ ist Teil des neuen Lord Of The Lost Albums „Opvs Noir Vol. 1“, das am 8. August erscheint.