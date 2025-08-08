Babymetal und Spiritbox mit gemeinsamem Song

Die japanische Kawaii-Metal-Band Babymetal hat ein weiteres Feature veröffentlicht. Dieses Mal haben die Musikerinnen zusammen mit der kanadischen Metal-Band Spiritbox den Song „My Queen“ herausgebracht.



Das Lied ist auch Teil ihres kommenden Albums „Metal Forth“, das am 14. August erscheint. Ansonsten kann der Song auch auf allen gängigen Streamingplattformen angehört werden.



Video: youtube.com