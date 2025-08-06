Wacken Open Air 2025 – Teil 4

Veröffentlicht am von

Wacken, 02.08.2025
mit Within Temptation, Gojira, August Burns Red, Exhorder, Floor Jansen, Trollfest, Warkings, Night Demon, Seven Spires, Dool, Harpyie, Majestica

Links zur Fotogalerie Teil 1, Teil 2, Teil 3
Link zum Festivalbericht (folgt)

Wacken Open Air