Pell Mell Festival: Jubiläum, dann Pause

Dass gleichzeitig das Jubiläum und die womöglich längere Pause eines Festivals angekündigt werden, sieht man wahrlich nicht alle Tage. Genau das ist nun beim Pell Mell Festival in Obererbach passiert. Die Veranstalter haben für nächstes Jahr offiziell das 20. Pell Mell Festival angekündigt. Stattfinden wird die Jubiläumsausgabe am 4. und 5. September.

Gleichzeitig wurde aber auch mitgeteilt, dass es 2027 definitiv kein Pell Mell Festival geben wird. Demnach wolle sich das Pell-Mell-Team „eine kreative Auszeit“ nehmen. In der Stellungnahme heißt es: „Wir wollen innehalten, neue Ideen sammeln und in Ruhe überlegen, wie es in den Folgejahren weitergeht. Das bedeutet nicht das Ende – aber eine offene Zukunft, in der wir uns die Freiheit nehmen, das Festival neu zu denken.“