Gisli Gunnarsson mit Musikvideo

Der isländische Komponist und Post-Rock-Musiker Gísli Gunnarsson hat ein Video zu „Heima“ veröffentlicht. In dem Stück hat Gunnarsson nach eigener Aussage die Ereignisse verarbeitet, die sich rund um die Vulkanausbrüche nahe seines Heimatorts Grindavík abgespielt haben.

Dort kam es in den letzten zwei Jahren zu mehreren Vulkanausbrüchen, die die Evakuierung des Ortes nach sich zogen und auch Schäden hinterließen.

„Heima“ ist Teil von Gunnarssons neuem Album „Úr Öskunni“, das am 7. November erscheint.



Video: youtube.com