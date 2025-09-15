Tarja rettet Weihnachten

Vielleicht nicht ganz, aber zumindest ihre Weihnachtskonzerte! Die finnische Symphonic-Metal-Sängerin Tarja Turunen geht im Dezember auf Weihnachts-Tournee durch Deutschland. Der Veranstalter von vier dieser Konzerte hat nun jedoch Insolvenz angemeldet. Zum Zeitpunkt der Insolvenz hatte der Veranstalter bereits die Eintrittsgelder vereinnahmt, aber weder die Spielstätten noch die Künstlerin bezahlt.

Eine solche Konstellation lässt eigentlich nur einen Schluss zu: Das Geld ist weg und die Konzerte fallen aus. Nun sind es jedoch Tarja und ihr Team, die die Verantwortung für die Misere übernehmen. Die drei nahezu ausverkauften Konzerte in Magdeburg, Hamburg und Berlin finden statt und die Tickets behalten ihre Gültigkeit.

Alle drei Veranstaltungen wurden in kleinere Locations verlegt und die Sitz- und Stehplätze umgewandelt. Mit diesem Kompromiss konnte die Absage der Konzerte abgewendet werden. Zum vierten Konzert, das der nun insolvente Veranstalter in Dresden durchführen wollte, soll noch ein Update folgen.