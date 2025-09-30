Angus McSix spinnen ihre Story weiter

Die Power-Metal-Band Angus McSix hat ein Musikvideo zu „The Fire of Yore“ vorgestellt. In dem Video spinnt die Gruppe ihre bandeigene Folklore um den in einem Eisblock eingefrorenen Angus McSix weiter. Mit dieser Geschichte teilte die Band ihren Fans Anfang des Jahres mit, dass Sänger Thomas Winkler nicht länger mit dabei ist.

Inzwischen wurde aber konkretisiert, dass Winkler nur auf unbestimmte Zeit pausiert. Dass nun die Geschichte seines eingefrorenen Bühnencharakters weitererzählt wird, unterstreicht zusätzlich die Möglichkeit einer späteren Rückkehr.

Aktueller Sänger ist Samuel Nyman, der mit Prinz Adam McSix den Bruder des Eingefrorenen mimt. Als Vater der beiden Prinzen tritt Schauspieler Uwe Ochsenknecht im Musikvideo auf. Ein neues Album der Gruppe ist für Mitte März geplant.



Video: youtube.com