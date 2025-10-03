Amon-Amarth-Veteranen mit neuer Band

Die schwedische Melodic-Death-Metal-Band Fimbul Winter hat heute mit „Mounds of Stones“ ihre erste Single überhaupt vorgestellt. Was sich auf Anhieb liest wie irgend ein Debüt irgend einer Newcomer-Band, lässt spätestens bei der Besetzung aufhorchen.

Drei der vier Musiker von Fimbul Winter waren früher bei Amon Amarth aktiv. Da sind die beiden Amon-Amarth-Mitgründer Niko Kaukinen und Anders Biazzi (ehemals Hansson), die die Band allerdings schon im Laufe der 90er-Jahre wieder verließen. Dann ist da noch Fredrik Andersson, der bis 2015 ganze 17 Jahre lang am Schlagzeug von Amon Amarth saß.

Die drei Musiker haben sich für Fimbul Winter nun mit dem Sänger Clint Williams zusammengetan. Der Debüt-Single ihrer neuen Band soll nun auch eine erste EP folgen. Diese trägt den Titel „What Once Was“ und erscheint am 14. November.