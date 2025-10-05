Coppelius: Comte Caspar raus

Coppelius, die Rock und Metal auf Instrumenten der Kammermusik spielen, haben die diesjährige Open-Air-Saison ohne ihren Mitgründer Comte Caspar bestritten. Manch einer hatte daher schon vermutet, was heute offiziell bestätigt wurde: Der Klarinettist und Sänger steigt aus.

In einer Stellungnahme gab Comte Caspar an, dass ihm die Aktivität bei Coppelius nicht mehr gut tue und er sich die Entscheidung nicht leicht gemacht habe. Er trenne sich von seiner Band jedoch „in gegenseitigem Einvernehmen“. Zu seiner musikalischen Zukunft teilte er mit: „Ich habe kein neues Projekt in Aussicht. Aber seid unbesorgt, ich kann ja doch nicht ohne die Bühne“.

Coppelius selbst haben ebenfalls eine Stellungnahme veröffentlicht, in der sie Comte Caspar „mit großem Respekt und ehrlicher Dankbarkeit“ verabschieden. Ob seine Position nachbesetzt wird, wurde hingegen nicht thematisiert. Besetzungswechsel kommen bei Coppelius – im Gegensatz zu manch anderer Band – fast nie vor. Zuletzt war 2018 der damalige Schlagzeuger ausgestiegen.