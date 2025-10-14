Alexander Wesselsky, bekannt als Sänger der Rock-Band Eisbrecher, hat sein Nebenprojekt Die Herren Wesselsky aufgelöst. Eine geplante Tournee war bereits mangels Nachfrage von diesem auf nächstes Jahr verschoben worden. Für die Tour, bei der auch alte Lieder von Megaherz gespielt werden sollten, hat sich jedoch kaum jemand interessiert.

„Es ist uns leider nicht mal ansatzweise gelungen, seit der Tourverlegung von 2025 nach 2026 Tickets zu verkaufen“, teilte Wesselsky ungeschönt mit. „Vor fast niemandem zu spielen nützt niemandem“, heißt es weiter in seiner Stellungnahme. Als Folge hieraus hat der Musiker jetzt nicht nur die Tour abgesagt, sondern gleich das Bandprojekt als Ganzes eingestellt.