Hexentanz: Fiddler’s Green akustisch

Die deutsche Folk-Rock-Band Fiddler’s Green hat heute eine Akustik-Tour für April und Mai nächsten Jahres angekündigt. Unter dem Titel „Acoustic Pub Crawl 2026“ führt die Tournee durch weite Teile Deutschlands.

Dass „Pub“ dabei sehr großzügig ausgelegt wird beweist das Hexentanz Festival und hat die Akustik-Show kurzerhand ins Lineup gebucht. Fiddler’s Green sind schon öfter beim Hexentanz Festival aufgetreten, 2024 sogar als Headliner, aber bisher noch nie akustisch.

Das Hexentanz Festival findet vom 24. bis zum 26. April auf Burg Lichtenberg bei Thallichtenberg statt.