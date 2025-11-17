Austere am 04.12. in Wiesbaden

Unter Liebhabern von künstlerisch anspruchsvollem Black Metal hat der Name Austere seit vielen Jahren Gewicht. Die längste Zeit konnte man sich aber kaum sicher sein, ob man Austere überhaupt als Band bezeichnen sollte. Schließlich traten die Musiker aus dem fernen Australien nie live auf.

Nach 2009 gab es von ihnen auch sehr, sehr lange keine neue Musik mehr, sodass Austere für Black-Metal-Fans zu einem Art Mythos aus der Vergangenheit wurden. 2021 traten Austere dann urplötzlich zum ersten Mal auf. Als 2023 schließlich mit „Corrosion of Hearts“ nach sage und schreibe 14 Jahren wieder ein Album erschien, war das in Fankreisen nicht weniger als eine Sensation.

Seither ist die Band aktiv wie nie, hat mehrere Veröffentlichungen vorgelegt und gibt zumindest hin und wieder Konzerte. Mit nur wenigen Wochen Vorlauf haben Austere nun für den 4. Dezember einen Auftritt in der Kreativfabrik Wiesbaden angekündigt. Eine rare Gelegenheit für Black-Metal-Feinschmecker, die so bald sicher nicht wiederkommt!

Einlass ist um 19:30 Uhr, Beginn um 20:00 Uhr. Als Vorband spielen Omegaeternum aus Frankreich. Eintrittskarten und weitere Informationen findet ihr unter kreativfabrik-wiesbaden.de .



Video: youtube.com