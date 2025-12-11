Gemeinsame Single von Visions of Atlantis und Warkings

Die Symphonic-Metal-Band Visions of Atlantis und die Power-Metal-Band Warkings haben eine gemeinsame Single namens „Pirates & Kings“ vorgestellt. Zu dem Stück wurde auch gleich ein Musikvideo veröffentlicht.

Die Zusammenarbeit kommt nicht ganz von ungefähr, denn unter dem Titel „Pirates & Kings“ gehen beide Bands im Frühjahr gemeinsam auf Tournee. Auch an die Fans in unserem Stammgebiet ist gedacht: Am 6. Februar macht die Tournee in der Garage Saarbrücken Station und am 8. Februar in der Batschkapp Frankfurt.



Video: youtube.com