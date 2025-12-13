Hexentanz: Nächster Headliner für 2026

Das Lineup des Hexentanz Festivals 2026 wurde heute um den nächsten Headliner erweitert. Dabei handelt es sich um die deutsche Mittelalter-Rock-Band Schandmaul, die in der Vergangenheit schon mehrfach auf dem Festival aufgetreten ist.

Nächstes Jahr sind sie dann zum ersten Mal mit ihrem neuen Sänger Marco alias Till Herence beim Hexentanz zu Gast.

Das Hexentanz Festival 2026 findet vom 24. bis zum 26. April auf Burg Lichtenberg im Landkreis Kusel statt. Weitere Informationen und alle bisher bestätigten Bands findet ihr unter hexentanz-festival.de .