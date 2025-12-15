Battle Beast ohne Sängerin Noora

Die finnische Heavy-Metal-Band Battle Beast hat den Ausstieg ihrer Sängerin Noora Louhimo bekannt gegeben: „Nach sechs Alben und 13 unglaublichen Jahren zusammen teilen wir mit, dass Noora Louhimo Battle Beast verlässt um sich auf ihre Solokarriere zu konzentrieren.“

Die Sängerin selbst veröffentlichte eine Stellungnahme, in der sie die gemeinsame Zeit würdigte und sich bei der Band und ihren Fans bedankte. Schon am Dienstag wollen Battle Beast mitteilen, wer den Posten am Mikrofon der Band übernimmt.