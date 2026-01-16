The O’Reillys and the Paddyhats: Besetzung erodiert

Die deutsche Irish-Folk-Rock-Band The O’Reillys and the Paddyhats hat innerhalb weniger Tage drei Mitglieder verloren. Am Mittwoch hatte zunächst Geigerin Mia ihren Ausstieg verkündet. In ihrer Stellungnahme sprach sie von einem „internen Vorfall, zu dem ich mich öffentlich nicht äußern darf“. In ihrer Nachricht dankte Mia nur ihren Bandkollegen Paddy und Jonas – nicht aber den anderen Bandmitgliedern.

Eben dieser Jonas alias Schlagzeuger Jones Murphy gab gestern seinen Ausstieg bekannt. Als Grund nannte er ebenfalls nur vage „einen Vorfall, der so niemals hätte passieren dürfen“.

Heute hat die verbliebene Band dann auch noch Sänger Ian McFlannigan rausgeworfen. Grund sei „ein interner Vorfall“, der aber auch hier nicht näher benannt wurde. „Wir sehen davon ab weitere Auskünfte zu dem Thema zu geben„, so die Rest-Band in ihrer Mitteilung.