Hexentanz Festival vom 24. bis zum 26.04. auf Burg Lichtenberg

Vom 24. bis zum 26. April geht erneut das Hexentanz Festival über die Bühne. Austragungsort ist zum zweiten Mal die Burg Lichtenberg bei Thallichtenberg im Landkreis Kusel. Dort fand das Festival mit seiner sehr gelungenen Auflage 2025 eine neue Heimat.

Wie immer steht das Hexentanz Festival für zwei Besonderheiten. Erstens ist es durch die frühe Platzierung im Jahr für fast alle seine Gäste das erste Open-Air-Festival der Saison. Zweitens hat es seit jeher ein sehr buntes Lineup von Metal über Folk- und Gothic-Rock bis Mittelalter.

Headliner sind dieses Mal die Dark-Rock-Band Lord Of The Lost, die Folk-Band Mr. Hurley & die Pulveraffen und die Mittelalter-Rocker von Schandmaul. Letztere kehren mit einem neuen Sänger auf das Hexentanz Festival zurück.

Den Gothic Rock bringen Lacrimas Profundere und Vlad In Tears auf Burg Lichtenberg. Folk Metal gibt es von Manntra, Mittelalter-Rock von Ragnaröek und für die etwas härtere Death- und Pagan-Metal-Schiene stehen Asenblut und Sagenbringer. All For Metal sprechen hingegen die Freunde von klassischem Heavy Metal an.

Fiddler’s Green, die für Folk Rock der irischen Prägung bekannt sind, treten dieses Mal mit einer Akustik-Show auf dem Hexentanz Festival auf. Neugierig geworden? Das gesamte Lineup, das noch einiges mehr bereithält, findet ihr unter hexentanz-festival.de. Dort sind auch noch Eintrittskarten erhältlich.