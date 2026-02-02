Doppeltes Pech bei Beyond The Black

Die deutsche Symphonic-Metal-Band Beyond The Black befindet sich seit Mitte Januar auf Europa-Tournee. Aus gesundheitlichen Gründen sieht sich die Band nun aber gezwungen, die letzten vier Konzerte der Tour zu verschieben.

Schlagzeuger Kai erhole sich demnach von einer starken Grippe. Noch schlimmer habe es aber Christian erwischt, den Gitarristen der Band. Wie Beyond The Black mitteilten habe er sich heute aufgrund einer Netzhautablösung einer Notoperation unterziehen müssen.

Da bleibt nur zu sagen: Gute Besserung!