Heavysaurus: Konzertbesuch auch ohne Geld

Die selbstgewählte Mission von Heavysaurus ist es, Kindern Heavy Metal nahezubringen. Zutaten für dieses Unterfangen sind unter anderem Dinosaurier-Kostüme und kinderfreundliche Texte. Bisher muss man sagen: Mission erfolgreich!

Nun geht die Band noch einen Schritt weiter und möchte dafür sorgen, dass auch Kinder aus Familien mit weniger Geld in den Genuss eines Heavysaurus-Konzerts kommen. Ab sofort stellt die Band dafür Social Tickets zur Verfügung: Ein begrenztes Ticket-Kontingent für Kinder und Familien, für die ein Konzertbesuch finanziell sonst nicht möglich wäre.

Anfragen für Social Tickets werden unter heavysaurus.social(at)gmail.com entgegen genommen.