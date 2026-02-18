Wacken: 35 Warm-Up-Konzerte weltweit

Das Wacken Open Air ist das wohl bekannteste Metal-Festival der Welt und geizt auch sonst nicht mit Superlativen. Auch diese Aktion dürfte ihresgleichen suchen: Am 18. April finden weltweit 35 Warm-Up-Konzerte in 35 Ländern statt.

Von Australien bis Mexiko, von Japan bis Costa Rica sollen sich Wacken-Fans schon einmal einstimmen können. Die Veranstalter versprechen „ein Live-Erlebnis getragen vom legendären Wacken-Spirit“.

Organisiert werden die Konzerte von 35 lokalen Veranstaltern des Wacken Metal Battle. Bei diesem Bandwettbewerb treten jedes Jahr weltweit Bands an, um sich einen Slot auf Wacken zu erspielen.

Das eigentliche Wacken Open Air findet dieses Jahr vom 29. Juli bis zum 1. August statt. Eintrittskarten und weitere Informationen findet ihr unter wacken.com .