Amphi Festival vom 25. bis zum 26.07. in Köln

Der Name des Amphi Festivals kommt vom Amphitheater in Gelsenkirchen wo das Festival 2005 zum ersten Mal stattfand. Seitdem hat es sich zu einem festen Termin im Szene-Kalender entwickelt, auch wenn wenn es schon seit längerer Zeit am Tanzbrunnen in Köln eine neue Heimat gefunden hat.

Am 25. und 26. Juli kehrt es dorthin nun mit seiner 20. Auflage zurück. Ein Jubiläum – wieder einmal mit zahlreichen Bands und noch viel mehr feiernden Besuchern!

Als großer Headliner für diesen besonderen Festival-Geburtstag wurden VNV Nation angekündigt. Die Future-Pop-Band rund um Sänger und Songwriter Ronan Harris hat im Mai 2025 ihr letztes Album „Construct“ herausgebracht. Nach den Widrigkeiten der letzten Zeit brennen VNV Nation nun auf die Festivalsaison und werden auf dem Amphi Festival samstags das Publikum zum Tanzen bringen.

Weitere Höhepunkte am Samstag sind unter anderem die Gothic-Rocker von Mono Inc. und Sven Friedrichs Synthpop-Projekt Solar Fake. Doch nicht nur solch große Namen zieren das Lineup des Amphi Festivals.

Es treten auch zahlreiche kleinere Bands auf, die teils zum ersten Mal dort sind und damit die Chance haben, vor einem größeren Publikum ihr Können unter Beweis zu stellen. In diese Kategorie fallen zum Beispiel die Post-Punk/Wave-Band Twin Noir oder die Hamburger Dark-Rock/Pop-Band Florian Grey.

So vielfältig wie der Samstag endet, geht es am Sonntag auf dem Amphi Festival gleich weiter. Als Headliner auf dem Tanzbrunnen ist an diesem Tag die NDH-Rock-Band Eisbrecher rund um ihren Sänger Alexander Wesselsky gesetzt.



Freuen darf man sich auch auf Szene-Urgestein Joachim Witt, die Future-Pop-Band Diary of Dreams sowie die Minimal-Electro-Gruppe Welle:Erdball. Zu den Künstlern, die an diesem Sonntag ihre Premiere auf dem Amphi Festival feiern, gehören unter anderem Kllsignl (Dark Electronic / Trap) und die italienische Band Motel Transylvania (Metal).

Doch wie immer besteht das Festival nicht „nur“ aus seinen über 40 Bands. Neben der Bar auf dem Tanzbrunnen wird es auch wieder viele Läden zum Shoppen geben. Der Beachclub KM689 ist auch wieder dabei und verspricht Musikgenuss am Sandstrand.

Freitags vor dem eigentlichen Festival heißt es wieder Call the Ship to Port. Die heiß begehrte Schifffahrt überzeugt nicht nur mit Bands, sondern auch mit ihrer einmaligen Atmosphäre. Wie seit der ersten Auflage war die Schifffahrt auch in diesem Jahr wieder schnell ausverkauft.

Partys davor und danach runden das Programm auch dieses Mal wieder ab. An der offiziellen Pre-Party am Freitag vor dem Festival werden unter anderen Sven Friedrich (Solar Fake), Bruno Kramm (Das Ich), Elvis (The Memphis), MSTH (Electronic Dance Art) und Jeanny (Amphi Festival) auflegen.

Alle Informationen rund am das Festival gibt es unter amphi-festival.de, Eintrittskarten findet ihr bei amphi-shop.de. Und wer sich schon mal in Stimmung bringen will, kann gerne nochmal unsere Fotos von 2024 anschauen (Teil 1 und Teil 2).