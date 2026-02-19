Mahlstrom Open Air am 11. und 12.06. in Holzappel

Das Mahlstrom Open Air am Herthasee in Holzappel ist weit über die Region hinaus die erste Adresse für Black-, Folk- und Pagan Metal. Das hochkarätig besetzte, trotzdem aber immer noch familiäre Festival geht am 11. und 12. Juni in die nächste Runde.

Mit Harakiri For The Sky und Afsky führen zwei renommierte Black-Metal-Bands das diesjährige Lineup an. Aber auch jenseits der Headliner wird einiges geboten. Weitere Black-Metal-Künstler wie Yoth Iria, Desaster oder Agrypnie reichen von klassisch Oldschool bis komplex und anspruchsvoll.

Folk Metal gibt es zum Beispiel von Vogelfrey, Aephanemer stehen hingegen für Melodic Death Metal mit symphonischem Einschlag. Doch auch einige ruhige Bands finden ihren Platz im Lineup, zum Beispiel die Folk-Rocker von Waldläufer und die eher sanfte Folk-Gruppe Mythemia. Ein Exot im Lineup ist auch das Instrumental-Duo Tabernis mit Dudelsack und Schlagwerk.

Vor den beiden eigentlichen Festivaltagen findet am Donnerstagabend bereits eine Auftaktveranstaltung statt. Eintrittskarten und das gesamte Lineup findet ihr unter mahlstrom-openair.de . Und jetzt wird es noch besser: Wir verlosen ab sofort drei Getränkebons des Mahlstrom Open Airs im Wert von jeweils 25 Euro!

Teilnehmen ist ganz einfach: Schicke eine E-Mail mit dem Betreff „Mahlstrom“ und deinem vollständigen Namen an verlosung(at)dark-festivals.de . Die Verlosung läuft bis einschließlich 18. März. Die Gewinner werden auf unserer Startseite und in unserem Newsletter bekannt gegeben. Alle im Rahmen der Verlosung gesammelten Daten werden wieder gelöscht. Weitere Informationen dazu findet ihr in unserer Datenschutzerklärung. Nur eine Teilnahme pro Person.