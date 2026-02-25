Castle Rock Festival findet zum letzten Mal statt

Das Castle Rock Festival auf Schloss Broich in Mülheim an der Ruhr findet dieses Jahr zum letzten Mal statt. Veranstaltungsleiter Michael Bohnes hat heute bestätigt, dass die diesjährige Auflage des Festivals auch die letzte sein wird.

Nach 26 Jahren ist damit Schluss mit dem Castle Rock, das vor allem Gothic Rock, Metal und Mittelalter in den Innenhof des Schlosses brachte. Wie Bohnes in seiner Stellungnahme mitteilte, seien nicht alleine wirtschaftliche Herausforderungen der Grund für das Ende des Festivals. Ursache sei vielmehr auch sein Eintritt in den Ruhestand und die fehlende Nachfolge einer Festivalleitung.

Das letzte Castle Rock Festival findet am 3. und 4. Juli an gewohnter Stelle statt. Mit dabei sind unter anderem Nachtblut, Tanzwut und Crematory. Eintrittskarten und weitere Informationen findet ihr unter castlerock-festival.de .