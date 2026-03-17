Wieder Konzertabsagen bei Ost+Front

Schon im vergangenen Jahr mussten die NDH-Rocker Ost+Front mehrere Konzerte absagen, da ihr Sänger Patrick schwer erkrankt war. Inzwischen galt Patrick, auch bekannt unter seinem Bühnennamen Herrmann, aber wieder als genesen.

Ost+Front traten auch wieder auf und spielten noch am zurückliegenden Wochenende zwei Konzerte. Heute zog die Band jedoch die Notbremse: „Aus gesundheitlichen Gründen müssen wir leider alle Konzerte absagen!“, so Ost+Front in einer knappen Mitteilung.

Die Eintrittskarten werden an den Vorverkaufsstellen zurückgenommen, Ersatztermine sind also offenbar nicht geplant.