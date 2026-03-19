Mahlstrom: Gewinner der Verlosung stehen fest

Danke an alle Teilnehmer unserer Verlosung! Zu gewinnen gab es drei Getränkebons im Wert von jeweils 25 Euro für das diesjährige Mahlstrom Open Air. Die Getränkebons gehen an Jenny, Marco und Nico. Herzlichen Glückwunsch und viel Spaß auf dem Festival!

Das Mahlstrom Open Air geht am 11. und 12. Juni am Herthasee in Holzappel über die Bühne. Am Vorabend, Donnerstag dem 10. Juni, findet bereits eine kleine Auftaktveranstaltung statt.

Zu den Bands auf dem Mahlstrom Open Air zählen vor allem – aber nicht nur – solche aus dem Bereich Black-, Folk- und Pagan Metal. Dieses Jahr spielen unter anderem Harakiri For The Sky, Afsky, Yoth Iria, Aephanemer, Vogelfrey, Desaster und Tabernis.

Das vollständige Lineup, Eintrittskarten und alle weiteren Informationen findet ihr unter mahlstrom-openair.de .