Reikas Tanz: Verlosung läuft noch eine Woche

Noch eine Woche lang habt ihr die Gelegenheit, bei uns das neue Album der Fantasy-Folk-Band Reikas Tanz zu gewinnen. Das gute Stück heißt „Auf und Davon“ und enthält zehn deutschsprachige Lieder mit einem wilden Sammelsurium an Instrumenten.

Reikas Tanz ist eine siebenköpfige Band aus dem Raum Leipzig, die fantasievollen Folk spielt, der sich nicht an einer bestimmten Epoche orientiert. In ihrem Repertoire hat die Gruppe aber auch einige traditionelle Tanzstücke.

Ihren bunten Sound präsentiert die Band dieses Jahr auch noch auf einigen Festivals. Wie ihr an der Verlosung des Albums teilnehmen könnt erfahrt ihr hier.



Video: youtube.com