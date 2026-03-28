Reikas Tanz: Gewinner der Verlosung steht fest

Vielen Dank an alle Teilnehmer unserer Verlosung! Zu gewinnen gab es ein Exemplar von „Auf und Davon“, dem neuen Album von Reikas Tanz. Gewonnen hat Manuela aus Mainz. Herzlichen Glückwunsch und viel Spaß mit dem Album!

Reikas Tanz sind eine bunte Fantasy-Folk-Band. Die Gruppe spielt fantasiereiche Stücke mit allen möglichen Folk-Instrumenten, hat aber auch schon Lieder von Bands wie Schandmaul oder Tanzwut gecovert. Mehr über die sieben Musiker erfahrt ihr auf ihrer Homepage reikas-tanz.de .

Dort findet ihr auch die Tourtermine. Konzerte in unserem Stammgebiet sind derzeit zwar keine geplant, aber was nicht ist kann ja noch werden.



Video: youtube.com