Lykana mit Musikvideo

Die deutsche Mittelalter-Metal-Band Lykana hat ein Musikvideo zu „Medusa“ vorgestellt. Das Stück ist heute als Single erschienen. „Medusa“ ist auch Teil ihres kommenden Albums „Symphonie der Schatten“. Bis zu diesem müssen sich Fans aber noch etwas gedulden, denn erscheinen soll es erst im September.

Aktuell bewerben sich Lykana um den Eröffnungs-Slot beim diesjährigen Hexentanz Festival. Als eine von fünf Bands stehen Lykana beim entsprechenden Online-Voting von Classic Rock Radio zur Auswahl.



Video: youtube.com