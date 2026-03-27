Ost+Front werfen Sänger raus

Paukenschlag bei Ost+Front: Die NDH-Rocker haben ihren Sänger und Bandgründer Herrmann vor die Tür gesetzt. Zuvor hatte eine Stellungnahme von Herrmann (Patrick Lange) gestern für Stirnrunzeln gesorgt.

Die Band sei „ganz sicher nicht grundlos und nach sehr langen, intensiven und vielen Gesprächen“ zu dieser Entscheidung gelangt, so Ost+Front heute in ihrer Mitteilung.

Weiter heißt es: „Die Gründe liegen in einer Entwicklung über mehrere Jahre, die eine verlässliche Zusammenarbeit für uns nicht mehr möglich gemacht hat. Trotz zahlreicher Versuche, gemeinsam Lösungen zu finden, konnten wir keine nachhaltige Verbesserung erreichen. Herrmann konnte die notwendigen Schritte für eine Veränderung nicht umsetzen, sodass die Situation für uns als Team auf Dauer nicht tragbar war.“

Ost+Front gingen „aus Respekt vor Herrmanns Persönlichkeitsrechten“ nicht weiter ins Detail und sprachen lediglich von „persönlichen Herausforderungen“ des Musikers. Ihrem Gründer wünschten Ost+Front für die Zukunft alles Gute, mit der Band soll es demnach ohne ihn weitergehen.