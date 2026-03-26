Was ist los bei Ost+Front?

Letzte Woche hatte die NHD-Rockband Ost+Front alle anstehenden Konzerte abgesagt – dem Anschein nach unter Rücksichtnahme auf den Gesundheitszustand von Sänger Herrmann (Patrick Lange).

Auf Patrick Langes Facebook- und Instagram-Seite wurde heute jedoch folgender Text veröffentlicht, der suggeriert, dass die Konzertabsagen ohne Rücksprache mit ihm erfolgt seien:

„Es ist für mich ein Trauma das alle Konzerte ohne Absprache abgesagt wurden und ich überall blockiert wurde. Das macht meine zukünftige Existenz völlig ungewiss und bereitet mir große Angst. Ich lebe ja schließlich von den Konzerten. Es ging mir nach längerer Krankheit endlich so gut das ich wieder auftreten konnte. Und nun das.“

(Alle Fehler im Original)

In Fankreisen herrscht nun völlige Ratlosigkeit, was sich an zahlreichen Kommentaren unter dem Beitrag ablesen lässt. Manche Fans reagieren fassungslos. Andere legen der Band nahe, ihre Dispute doch außerhalb der Öffentlichkeit zu klären. Wieder andere glauben, dass der Beitrag nicht von Lange selbst stammt sondern seine Internetpräsenzen gehackt worden sind.