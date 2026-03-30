Berührende Doku über Festivalbesuch trotz Krankheit

„Diagnose: Festivalfieber“ ist der Titel einer spannenden Filmdokumentation über Yvonne aus Duisburg. Die 45-Jährige ist Metal-Fan und schwer krank. Größter Wunsch von Yvonne war es, trotz heftiger gesundheitlicher Einschränkungen ein mehrtägiges Metal-Festival zu besuchen.

Der Film begleitet Yvonne dabei, wie sie sich diesen Wunsch auf dem Summer Breeze Festival 2025 erfüllt. Regisseur Andy Brings hat selber Metal-Erfahrung, war er doch mal als Gitarrist der Thrash-Metal-Band Sodom aktiv.

Yvonnes Festivalbesuch wurde auch durch die Arbeit ihres Pflegedienstleisters Confido Care ermöglicht. Dieser hat den Film auch in Auftrag gegeben. So stellt die Firma Confido mit der Dokumentation natürlich auch ihre Arbeit vor, im Vordergrund stehen aber Yvonne und ihr großer Traum vom Summer Breeze Festival.

„Diagnose: Festivalfieber“ feiert am 22. Juli Premiere: Offline im Eulenspiegel Kino in Essen, online auf YouTube. Dort ist die Doku auch danach noch zu sehen. Ein Filmtrailer ist bereits verfügbar.



Video: youtube.com