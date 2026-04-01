E-Tropolis Festival 2026

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Oberhausen (Turbinenhalle), 28.03.2026
mit Project Pitchfork, Kite, Faderhead, Welle:Erdball, Combichrist, Funker Vogt, Neuroticfish, Ultra Sunn, Noisuf-X, Synthattack, Fix8:Sed8, Vanguard, Zweite Jugend

E-Tropolis Festival