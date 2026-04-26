All For Metal sind wieder komplett

Die öffentliche Sängersuche bei All For Metal hat ein Ende. Neuer Co-Sänger der internationalen Heavy-Metal-Band, die seit jeher zwei Sänger in der Besetzung hat, ist Amerigo Vitiello. Dessen musikalische Stationen waren bisher unter anderem eine Kiss-Coverband, eine Manowar-Coverband und ein Engagement als Musicaldarsteller.

Gestern trat der Musiker zum ersten Mal mit All For Metal auf: Beim Hexentanz Festival auf Burg Lichtenberg. Und dark-festivals.de war mit dabei! In den nächsten Tagen findet ihr hier eine Fotogalerie und einen Bericht vom Festival.