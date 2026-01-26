All For Metal suchen neuen Sänger

Seit ihrer Gründung im Jahr 2022 hat die internationale Heavy-Metal-Band All For Metal zwei Sänger. Einer davon, Antonio, hat die Gruppe nun verlassen um sich auf seine neue Band A Cold Paradise zu konzentrieren.

All For Metal suchen daher nun öffentlich nach einem neuen Sänger. Gesucht werde dabei „eine echte Bühnenpersönlichkeit: Charismatisch, präsent, nah am Publikum und mit dem unbedingten Willen, jede Show zu einem Erlebnis zu machen!“

Wer den Job will, soll sich unter contact(at)allformetal.com melden.