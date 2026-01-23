Harpyie stehen ohne Tour da

Dass The O’Reillys and the Paddyhats all ihre Konzerte abgesagt haben, sorgt für lange Gesichter bei der Mittelalter-Rock-Band Harpyie. Die war nämlich für September und Oktober als Vorband der Paddyhats gesetzt. Für Harpyie hätte dies die einzige zusammenhängende Tournee des Jahres werden sollen.

Dementsprechend schwer wiegt für Harpyie nun die Absage der zehn Konzerte. Die Band habe „organisatorisch fast alles auf genau diese Tour ausgerichtet“, so Harpyie in einer Stellungnahme. Daher reiße die Absage nun „in vielerlei Hinsicht große Lücken“.

Im Bewusstsein, dass die Vorlaufzeit für eine Ersatztournee knapp ist, haben sich Harpyie nun hilfesuchend an ihre Fans gewandt: „Wenn ihr Veranstalter kennt, selbst welche seid, oder jemanden wisst, der Shows, Festivals, Club-Konzerte oder Support-Slots organisiert: Ab September sind wir mehr als bereit zu spielen. Wir wollen dieses Jahr unbedingt noch auf die Bühne.“