The O’Reillys and the Paddyhats hören auf

Die deutsche Irish-Folk-Rock-Band The O’Reillys and the Paddyhats stellt auf unbestimmte Zeit ihre Aktivitäten ein. Nach drei Abgängen von Bandmitgliedern innerhalb weniger Tage habe nun auch Sänger Paddy die Gruppe verlassen.

Auslöser für den Zerfall der Band sei „ein persönliches Ereignis zwischen zwei Bandmitgliedern„ gewesen. „Die Details dazu sind privat und werden nicht öffentlich gemacht“, so die verbliebenen Mitglieder. Auch habe es „bereits länger bestehende Spannungen, unterschiedliche Erwartungen und Sichtweisen“ gegeben.

Eine offizielle Auflösung der Band haben die verbliebenen Musiker zwar nicht mitgeteilt. The O’Reillys and the Paddyhats würden aber „auf unabsehbare Zeit keine Konzerte mehr spielen“. Gekaufte Eintrittskarten können zurückgegeben werden.