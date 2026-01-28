Pirate Fest: Durchführung garantiert?

Die Veranstalter des No Sleep After X-Mas Festivals in Runkel hatten letztes Jahr versucht ein neues Festival im Westerwald zu etablieren. Das Pirate Fest hätte erstmals im Mai 2025 in Rotenhain stattfinden sollen, musste dann aber mangels Nachfrage auf 2026 verschoben werden.

Im Zuge der Verschiebung wurden auch manche Unkenrufe laut. So war öfter die Vermutung zu lesen, dass das Festival am Ende doch sowieso abgesagt werden würde. Auch kam nicht gut an, dass gekaufte Eintrittskarten zwar ihre Gültigkeit behielten, man sich diese aber nicht zurückerstatten lassen konnte.

Heute haben die Veranstalter nun ein neues Festivalplakat bei Facebook gepostet, das in großen Lettern die garantierte Durchführung für Mai 2026 verspricht. Kauft nun auch mancher seine Karte, der das bisher aus Angst sein Geld zu verlieren aufgeschoben hat?

Wenn es so kommt wie vorgesehen, dann findet das Pirate Fest am 8. und 9. Mai in Rotenhain statt. Mit dabei sind unter anderem die Apokalyptischen Reiter und Mr. Hurley und die Pulveraffen. Mehr zum Festival erfahrt ihr unter no-sax.de .