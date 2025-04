Pirate Fest auf nächstes Jahr verschoben

Eine Festival-Neugründung ist ein Wagnis mitsamt wirtschaftlichem Risiko. Das hat sich nun auch im Falle des Pirate Fests bestätigt. Die Premiere des Festivals hätte am 16. und 17. Mai in Rotenhain im Westerwald stattfinden sollen (siehe unsere Ankündigung). Auf dem Programm standen unter anderem Visions of Atlantis und Die Apokalyptischen Reiter.

Im Vorfeld wurden jedoch derart wenige Tickets abgesetzt, dass die Veranstalter nun das gesamte Festival auf nächstes Jahr verschoben haben. In einer Stellungnahme heißt es, dass eine Durchführung am geplanten Termin „zum Ruin der Firma“ geführt hätte. Die Veranstalter zeigten sich zuversichtlich, das Festival mit mehr Anlaufzeit im nächsten Jahr etablieren zu können.

Als neuer Festivaltermin sei der 8. und 9. Mai 2026 geplant, lediglich eine Bestätigung des Gemeinderats stehe noch aus. Es werde versucht, so viele Bands des geplanten Lineups wie möglich für den Ersatztermin zu gewinnen.