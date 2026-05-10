Lacrimosa: Anne Nurmi genesen

Im September 2025 hatte die Schweizer Gothic-Rock-Band Lacrimosa mitgeteilt, dass ihre Keyboarderin und Sängerin Anne Nurmi „sehr schwer erkrankt“ sei. Seither war die Musikerin nicht mehr mit der Band aufgetreten.

Heute teilten Lacrimosa ihren Fans nun die gute Nachricht mit: „Anne Nurmi hat ihre schwere Krankheit besiegt! Nach vielen Monaten im harten Kampf zwischen Leben und Tod ist sie mit Gottes Hilfe – das ist unser Glaube – genesen.“

Am 24. Mai soll Nurmi zum ersten Mal wieder mit Lacrimosa auf der Bühne stehen – beim Wave Gotik Treffen in Leipzig.