Gesundheitliches Pech bei Lacrimas Profundere

Festivalauftritte absagen zu müssen gehört wahrlich nicht zu den Hobbys von Musikgruppen. Genau dazu sieht sich nun aber die deutsche Dark-Rock-Band Lacrimas Profundere gezwungen.

Bassist Ilker habe sich aufgrund stark angeschwollener Füße ins Krankenhaus begeben. Dort seien dann eine leichte Blutvergiftung und rheumatisches Fieber festgestellt worden.

Lacrimas Profundere haben daher ihren Auftritt bei den Rock & Metal Dayz am kommenden Samstag abgesagt. Ihren nächsten Festivalauftritt eine Woche später will die Band nach aktuellem Stand wie geplant wahrnehmen.