Wieder Konzertabsagen bei VNV Nation

Schon letztes Jahr musste die Electro-Pop-Band VNV Nation eine Reihe von Konzerten absagen, da Bandleader Ronan Harris aus gesundheitlichen Gründen nicht auftreten konnte.

Zum Bedauern der Band ist es nun wieder so gekommen. Ronan Harris habe seit längerem an starken Rückenschmerzen gelitten. Die Ursache sei erst vor kurzem entdeckt worden. Der in Hamburg ansässige Musiker habe sich daher letzte Woche einer Operation unterziehen müssen und sei nun über Monate auf Physiotherapie angewiesen.

VNV Nation haben daher alle Konzerte bis Ende Oktober abgesagt. „Hätte es eine andere Möglichkeit gegeben, hätte ich sie genutzt“, so Harris in einer Stellungnahme. Bei mehreren Festivals sorgt die Situation nun für hektische Betriebsamkeit. So hätten VNV Nation zum Beispiel in zwei Wochen beim Amphi Festival als Headliner auftreten sollen. Dort springen nun kurzfristig Covenant ein.