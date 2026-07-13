Astral Spectre: Gewinner der Verlosung steht fest

Vielen Dank an alle Teilnehmer unserer Verlosung! Zu gewinnen gab es dieses Mal ein handsigniertes Exemplar des aktuellen Albums von Astral Spectre. Das gute Stück heißt „Cosmic Mirage“, ist im April erschienen und enthält sieben Lieder. Gewonnen hat Erik aus Thermalbad-Wiesenbad. Herzlichen Glückwunsch und viel Spaß mit dem Album!

Astral Spectre haben ihr Fundament im Blackened Heavy Metal. Auf diesem bauen sie dann mit Klarinette und elektronischen Hintergründen ein Klangbild auf, das durchaus auch an den Space- und Psychedelic Rock der 70er erinnert.

Mehr über die Band erfahrt ihr unter astralspectre.com .