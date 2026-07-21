Eshtadur mit Musikvideo

Die kolumbianische Melodic-Death-Metal-Band Eshtadur hat ein Musikvideo zu „Into The Woods“ vorgestellt. Es handelt sich um die erste Single-Auskopplung aus ihrem kommenden Album „In Darkness All Shadows Gone“, das am 2. Oktober erscheint.

Auch wenn Eshtadur aus Südamerika kommen, veröffentlichen sie ihre Alben seit Jahren über kleine europäische Plattenlabel. Für „In Darkness All Shadows Gone“ hat sich nun eines aus Italien gefunden. Es werden daher auch hierzulande physische Kopien des Albums erhältlich sein.



Video: youtube.com