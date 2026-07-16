Tanzwut: Echte Freunde statt KI

Die deutsche Mittelalter-Rock-Band Tanzwut hat ein Musikvideo zu ihrer neuen Single „Die Sänger singen noch“ vorgestellt. An der Ballade wirken zahlreiche ihrer musikalischen Weggefährten mit. Vertreten sind Mitglieder der Bands Saltatio Mortis, Subway to Sally, Heldmaschine, Mono Inc. und Soulbound sowie die Sängerin Sotiria.

Das große Aufgebot an Musikern nennt sich schlicht Tanzwut und Freunde. Ihr Lied hat einen durchaus ernsten Hintergrund. Es stellt die Frage was in Zeiten von KI eigentlich noch vom Menschen in der Musik bleibt. „Was passiert, wenn Charakter, Brüchigkeit und Persönlichkeit durch makellose, berechnete Klangbilder ersetzt werden?“, so Tanzwut im Pressetext.

„Die Sänger singen noch“ ist Teil des kommenden Tanzwut-Albums „Herz aus Stein“, das am 4. September erscheint.



Video: youtube.com