Jetzt auch Wikinger beim Pirate Fest

In Rotenhain im Westerwald fand dieses Jahr zum ersten Mal das Pirate Fest statt. Dabei traten ausschließlich Bands mit Piraten-Thematik auf – und das über Genre-Grenzen hinweg.

Die Veranstalter haben heute mitgeteilt, dass das Festival auch nächstes Jahr wieder stattfinden soll, dann aber mit erweitertem Konzept. Da die Zahl der Piratenbands begrenzt und ein Teil davon auch schlichtweg zu teuer sei, halten 2027 auch die Wikinger Einzug in Rotenhain.

Aus dem Pirate Fest wird das Pirates & Vikings Open Air. Da nun Gruppen aus beiden Themenbereichen zusammenkommen sollen, soll das Festival eine hohe musikalische Bandbreite von Pirate Metal über Mittelalter-Rock bis hin zu Viking- und Pagan Metal abdecken.

Das Pirates & Vikings Open Air steigt am 21. und 22. Mai in Rotenhain. Bisher sind noch keine Bands bestätigt worden, unter no-sax.de läuft jedoch bereits der Vorverkauf.