Desaster fallen drei Monate aus

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Die deutsche Black- und Thrash-Metal-Band Desaster hat für die kommenden drei Monate all ihre Konzerte abgesagt. Betroffen sind auch größere Festivalauftritte wie auf dem Party.San Open Air.

Zu den Hintergründen teilten Desaster mit: Ein Mitglied unserer Band ist erkrankt und benötigt nach ärztlicher Intervention eine dringende gesundheitliche Pause.“ Genauer hat die Band sich nicht ausgedrückt – welcher der Musiker betroffen ist, ist also nicht bekannt. Entwarnung gab es immerhin soweit, dass die Krankheit zumindest nicht lebensbedrohlich sei.

Die abgesagten Konzerte möchten Desaster im nächsten Jahr nachholen.

Desaster