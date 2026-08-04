Desaster fallen drei Monate aus

Die deutsche Black- und Thrash-Metal-Band Desaster hat für die kommenden drei Monate all ihre Konzerte abgesagt. Betroffen sind auch größere Festivalauftritte wie auf dem Party.San Open Air.

Zu den Hintergründen teilten Desaster mit: „Ein Mitglied unserer Band ist erkrankt und benötigt nach ärztlicher Intervention eine dringende gesundheitliche Pause.“ Genauer hat die Band sich nicht ausgedrückt – welcher der Musiker betroffen ist, ist also nicht bekannt. Entwarnung gab es immerhin soweit, dass die Krankheit zumindest nicht lebensbedrohlich sei.

Die abgesagten Konzerte möchten Desaster im nächsten Jahr nachholen.