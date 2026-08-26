Beyond The Black am 20.09. in Mannheim

Die deutsche Symphonic-Metal-Band Beyond The Black ist aktuell mit dem zweiten Teil ihrer „Rising High“-Tour in Deutschland unterwegs. Dabei haben sie auch ihr im Januar erschienenes neues Album „Break The Silence“ im Gepäck.

Anfang des Jahres wurden die Musiker noch vom Pech verfolgt und mussten aus gesundheitlichen Gründen ihren Tourplan ausdünnen (wir berichteten). Jetzt ist die Gruppe um Sängerin Jennifer Haben wieder in bester Form und dem zweiten Teil ihrer Tournee steht nichts mehr im Wege.

Im Zuge dessen wird die Band am 20. September auch in der Alten Feuerwache in Mannheim zu sehen sein. Eine schöne Gelegenheit für Fans aus der Region, Beyond The Black mal nicht auf der großen Festivalbühne, sondern im kleineren Rahmen eines Hallenkonzertes zu erleben. Einlass zum Konzert ist um 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr. Das Vorprogramm bestreitet die Metalcore-Band Setyøursails aus Köln.

Weitere Informationen und die Links zu den Ticketanbietern gibt es unter altefeuerwache.com .