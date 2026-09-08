Prophecy Fest 2027 ausverkauft

Nach der Ankündigung des ersten Falkenbach-Auftritts aller Zeiten ging alles ganz schnell: Das Prophecy Fest 2027 ist ausverkauft – und das ohne dass bisher auch nur eine weitere Band bestätigt worden ist.

Innerhalb von weniger als 24 Stunden nach Vorverkaufs-Start waren alle Eintrittskarten vergriffen. „Wir sind überwältigt von dem enormen Zuspruch und zutiefst dankbar für das Vertrauen, das unsere Gäste dem Prophecy Fest entgegenbringen“, so Martin Koller von Prophecy Productions, die das Festival veranstalten.

Das Prophecy Fest 2027 findet vom 2. bis zum 4. September in der Balver Höhle im Sauerland statt. Weitere Informationen zum Festival gibt es unter fest.prophecy.de .