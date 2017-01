Out Of Line Weekender vom 31.03. bis 02.04. in Berlin

Das Out Of Line Weekender ist das Festival des Plattenlabels Out Of Line Music. Bekannte und unbekannte Bands des Labels geben sich bei der dreitägigen Veranstaltung mit der ersten Liga der Szene die Klinke in die Hand. Das sechste Festival seiner Art findet vom 31. März bis zum 2. April im Astra Kulturhaus in Berlin statt. Mit dabei sind 21 Bands (drei mehr als 2016), die stilistisch so breit aufgestellt sind, dass für jeden Geschmack etwas dabei ist.

Freitag eröffnet der deutsche Musiker Thomas Tulpe das Festival. Ihm folgen unter anderem Heimataerde, Rummelsnuff, In Strict Confidence und schließlich Tages-Headiner Dirk Ivens mit seinen satten Elektro- und Industrial-Beats. Samstag geht es von Synth Pop bis Aggrotech elektronisch weiter: Neben anderen sind Cephalgy, Ashbury Heights oder auch Klangstabil mit dabei. Der zweite Festivaltag endet dann mit Hocico, dem großen Headliner aus Mexiko.

Deutlich gitarrenlastiger geht es hingegen am Sonntag zu. Dann bebt das Kulturhaus unter anderem mit den Gothic-Rockern von Unzucht, den etwas brachialeren Hämatom und den beiden Symphonic-Metal-Bands Xandria und Delain.

Die Location im Szeneviertel Friedrichshain hält neben dem Konzertprogramm auch dieses Jahr wieder ein umfangreiches Gastronomieangebot bereit. Natürlich dürfen auch die After-Show-Partys nicht fehlen. Neben den Wochenendtickets gibt es übrigens auch wieder Tageskarten.

Weitere Informationen zum Festival gibt es unter www.weekender.berlin. Unsere Fotogalerie zum Out Of Line Weekender 2016 findet ihr hier.