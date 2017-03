Crematory beim Super Schwarzen Mannheim am 4.3. – mit Verlosung!

Die deutsche Gothic-Metal-Band Crematory ist am 4. März im MS Connexion Complex in Mannheim zu Gast. Unterstützt werden sie dabei von den Dark-Rockern Still Patient?.

Wer danach noch tanzen kann ist beim Super Schwarzen Mannheim richtig, für das die Besucher des Konzerts freien Eintritt haben. Dort wird Gast-DJ Dero (Oomph!) bis in die Nacht hinein auflegen.

Zusammen mit Helter-Skelter verlost dark-festivals.de zwei Mal je einen Gästelistenplatz für das Konzert inklusive dem Super Schwarzen Mannheim. Bei der Verlosung mitmachen ist ganz einfach: Sendet eine E-Mail mit dem Betreff „SSM März“ und eurem vollständigen Namen an Verlosung(at)dark-festivals.de. Die Verlosung läuft bis einschließlich 25.02.2017. Eure Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Updates zu unseren Verlosungen gibt es für Facebook-Nutzer auch auf unserer Facebook-Seite.